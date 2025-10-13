Актриса Вера Сотникова рассказала о том, что стала жертвой косметолога

Актриса и телеведущая Вера Сотникова стала жертвой одной из косметологических клиник: знаменитость столкнулась с осложнениями после процедуры лифтинга. Подробности – в материале Москвы 24.

"Сделали дырку в подбородке"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sotnikova4141

Телеведущая и актриса Вера Сотникова рассказала в личном блоге о неудачной омолаживающей процедуре, которую ей провели в одной из московских косметологических клиник. По словам 65-летней звезды, она столкнулась с обманом еще до того, как попала в клинику: записывалась к одному врачу, а попала в руки "начальницы", которая распределяет врачей на процедуры.

Кроме того, телеведущая отметила, что изначально речь шла о предоставлении услуг по бартеру: за отзыв знаменитости о клинике в своих соцсетях и на сайте учреждения. При этом в итоге звезде выставили счет в 70 тысяч рублей.

Более того, Сотникову ужаснул конечный результат процедуры по установке нитей. По словам актрисы, в результате непрофессиональных действий косметолога они опустились к подбородку и образовали "комок-гематому".





Вера Сотникова актриса, телеведущая Когда вы озвучите проблему, вам сделают одолжение: примут и натянут нити вниз (изначально они натягивались наверх), сделают дырку в подбородке, обрежут и заклеят пластырем. В дальнейшем нити через этот надрез все равно будут торчать из подбородка и кровоточить.

Сотникова рассказала, что обратилась к "опытному врачу", работающему в клинике в Санкт-Петербурге, чтобы исправить последствия неудачной процедуры. Актриса поделилась, что специалисту пришлось убирать нити из ее кожи с помощью скальпеля.

"С гостиницей и дорогой операция обошлась в 1 миллион рублей. Думайте и проверяйте, прежде чем идти к определенному врачу-косметологу!" – предостерегла подписчиков телеведущая.

Интернет-пользователи поддержали Сотникову.

"Спасибо за честность и гуманность по отношению ко всем нам, потенциальным жертвам!"; "какой ужас пришлось вам пережить! Скорейшей реабилитации!"; "спасибо, что не умалчиваете, можно и в суд идти", – написали комментаторы.

"Лицо, которое всегда хотела"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sotnikova4141

В 2022 году Вера Сотникова признавалась в одной из телевизионных передач, что ей не удается спокойно принимать возрастные изменения. Актриса высказывала мнение, что для сохранения молодости хороши все способы, в том числе косметологические процедуры и даже пластическая хирургия.

Телеведущая также призналась, что делала липосакцию.





Вера Сотникова актриса, телеведущая Самая крутая операция – это липосакция, я ее делала в Париже у очень известного доктора. Был очень хороший эффект, мне понравилось.

Тогда же Сотникова рассказала, что прибегала к нитевому лифтингу. Знаменитость сделала такую процедуру, когда ей было около 50 лет. Актрисе понравился эффект, так как ей удалось получить "то лицо, которое всегда хотела". Вера назвала нитевой лифтинг "уникальным изобретением человечества".

Однако тогда же Сотниковой пришлось столкнуться с трудностями в период восстановления. Телеведущая рассказала, что у нее был отек, который не сходил на протяжении полутора месяцев.

В эфире другого телевизионного шоу в 2020 году знаменитость также отмечала, что решилась на безоперационную плазменную блефаропластику. Телеведущая объяснила, что это аппаратная процедура, в ходе которой специалист с помощью иглы делает на веках небольшие насечки, а в процессе "пахнет жженой кожей".

"Не было никаких разрезов, я против настоящей блефаропластики. Есть же примеры Рене Зеллвегер и Умы Турман, которые изменились до неузнаваемости. Я бы не решилась на это никогда, вдруг испортят мои красивые глазки", – заявила Вера.

Сотникова отметила, что период восстановления прошел хорошо, лишь неделю после процедуры сохранялась "легкая отечность".