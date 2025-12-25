Форма поиска по сайту

25 декабря, 21:58

Происшествия

Женщина из-под Ярославля осуждена за убийство младенца, совершенное в 2002 году

Фото: sledcom.ru

Женщина в Ярославской области осуждена за убийство своего ребенка, которое было совершено в 2002 году, сообщило региональное СУСК.

В ведомстве уточнили, что 61-летняя жительница области признана виновной по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Как установили следствие и суд, в июне 2002 года подсудимая, находясь в состоянии опьянения в квартире одного из домов в Тутаеве на почве неприязни к своему 1-месячному сыну из-за его продолжительного плача и крика выбросила его в окно.

В результате падения с высоты около 10 метров младенец скончался на месте.

В 2025 году благодаря длительной и планомерной работе следователей, криминалистов и полицейских в рамках расследования нераскрытых преступлений прошлых лет удалось восстановить все обстоятельства произошедшего.

В частности, как пояснили РИА Новости в ведомстве, были найдены и допрошены свидетели, которые на момент преступления находились в зависимом от подозреваемой положении и по объективным причинам не могли дать показания ранее.

Суд признал женщину виновной, ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина в нетрезвом состоянии убил супругу на глазах 3-летнего сына. Ребенок был госпитализирован со следами побоев. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "Убийство".

