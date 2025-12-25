Форма поиска по сайту

25 декабря, 19:25

Мэр Москвы

Собянин принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по кадровым вопросам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в заседании комиссии государственного совета РФ по вопросам подготовки кадров для экономики, которое прошло под председательством Владимира Путина в Москве, передал портал мэра и правительства столицы.

В ходе заседания глава государства объявил 2026-й Годом единства народов России, поздравил присутствующих с наступающим праздником и 25-летием со дня образования Госсовета России.

Путин подчеркнул, что в 2025 году началась реализация 19 нацпроектов с четкими ориентирами, 8 из которых направлены на обеспечение технологического лидерства России. По его словам, все нацпроекты взаимосвязаны и подчинены ключевой цели – обеспечению устойчивого развития страны и укреплению ее суверенитета.

"В этой большой работе участвует абсолютное большинство граждан нашей страны, молодежь, люди разных поколений. От их профессионализма, знаний, таланта, компетентности зависит достижение поставленных нами задач", – заявил президент.

Также российский лидер сообщил, что доля занятого населения среди экономически активных граждан достигла 97,8%, а уровень безработицы снизился до 2,2%. При этом на рынке труда спрос на квалифицированных рабочих и инженеров многократно превышает предложение.

Путин отметил, что в последние годы для изменения этой ситуации были приняты серьезные шаги, которые отражены в нацпроектах "Кадры", "Молодежь и дети" и других документах. Активно меняется система инженерного образования, развивается сектор среднего профессионального образования (СПО).

В свою очередь, губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что система СПО уже активно перестраивается в соответствии с новыми требованиями. Он отметил существенную роль ранней профориентации школьников, указав, что в рамках проекта "Билет в будущее" почти четверть учащихся 6–11-х классов уже охвачена экскурсиями на предприятия и встречами со специалистами.

"И крупные комплексные программы в этой сфере реализует правительство Москвы", – добавил он.

Президент также обозначил важнейшую задачу на ближайшие 10–15 лет: в условиях стремительного развития технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), необходимо изменить саму парадигму подготовки кадров. Для этого требуется создавать доступную образовательную инфраструктуру, способную гибко меняться вместе с прогрессом в экономике, науке и технологиях.

"Нельзя жить по старинке. Очень важно в то же время не терять фундаментальных основ нашей системы образования: это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом", – отметил Путин.

К среднесрочным задачам российский лидер отнес повышение качества подготовки в системе профессионального образования и преодоление дисбалансов на рынке труда, в том числе различий в уровне безработицы между регионами. В ближайшие 7 лет, по его словам, необходимо вовлечь в экономику 12,2 миллиона человек.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что не во всех регионах динамика увеличения бюджетных мест в системе СПО соответствует росту числа желающих в ней обучаться.

В числе регионов – лидеров по этому показателю он назвал Москву, где количество мест увеличилось на 22 тысячи. Он также отметил растущий престиж рабочих профессий.

Председатель правительства Михаил Мишустин при открытии центра практической подготовки в особой экономической зоне "Технополис "Москва" также заявил, что СПО в настоящее время не уступает по качеству некоторым вариантам высшего образования, являясь базовой и мощной специальностью.

Кроме того, Путин отдельно указал на важность перераспределения трудовых ресурсов из сфер со снижающейся занятостью в востребованные отрасли. К ним он отнес обрабатывающую промышленность, включая высокотехнологичные производства, сферы информации и связи, образования, профессиональной, научной и технической деятельности.

Также он отметил, что необходимо развивать инфраструктуру профориентации для молодежи. Развитие дополнительного профессионального образования, по словам президента, способствует быстрому получению сотрудниками новых знаний и навыков, востребованных на высокотехнологичных предприятиях, что отвечает интересам работодателей.

Особое внимание, заключил он, должно быть уделено вузам, готовящим кадры для ключевых сфер: энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства, культуры и здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Путин обновил состав Госсовета, включив в него губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, а также врио главы Тверской области Виталия Королева. Также у ряда участников Госсовета были уточнены наименования должностей. В их числе – главы российских субъектов, которые ранее находились в статусе врио.

