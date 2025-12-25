Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обновил состав Госсовета, включив в него губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, а также врио главы Тверской области Виталия Королева. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт официальных правовых актов.

Кроме того, у ряда участников Госсовета уточнены наименования должностей. В их числе – главы российских субъектов, которые ранее находились в статусе врио.

В это же время из состава совета исключили экс-постпреда в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана в связи с его переходом на должность генпрокурора РФ. Новым постпредом в СЗФО стал экс-глава Тверской области Игорь Руденя.

Ранее стало известно, что президент РФ проведет заседание Государственного совета 25 декабря. Основной темой совещания станет подготовка кадров для российской экономики. В центре внимания окажется кадровый прогноз, а также роль работодателей в профессиональном развитии сотрудников.

Кроме того, планируется обсудить развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования. Отдельным пунктом повестки заседания Госсовета станет перезагрузка системы дополнительного профессионального образования.

