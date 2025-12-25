Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с РИА Новости дал комментарий о решении отмечать Рождество на Украине 25 декабря.

"Это власти Украины. Народ не особо, по-моему, празднует", – сказал он.

Он также добавил, что католическое Рождество, вероятно, празднуют на западе Украины.

В июле 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дата празднования Рождества на Украине переносится на 25 декабря. До этого руководство раскольнической Православной церкви Украины приняло решение перейти на новоюлианский календарь.

Накануне Зеленский в поздравлении с католическим Рождеством пожелал кому-то умереть в мучениях. Также украинский лидер назвал жителей России безбожными, не имеющими ничего общего с христианством и в целом с чем-то человеческим.