Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией

Фото: kremlin.ru

Переход раскольнической Православной церкви Украины на новоюлианский календарь можно назвать безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По-русски говоря, это <…> вакханалия, это безумие", – сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Вместе с тем представитель Кремля не исключил, что в дальнейшем Украина сменит официальный язык на американский, и предложил дождаться этого момента.

Как сообщалось ранее, решение о переходе на новоюлианский календарь на Украине поддержали все, кроме одного епископы. Еще один священнослужитель не стал выражать позицию. По новоюлианскому календарю Рождество отмечается 25 декабря, а не 7 января.

