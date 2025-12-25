Фото: ТАСС/Zuma

Заявления президента Украины Владимира Зеленского заставляют задаваться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию конфликта. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал рождественское выступление украинского лидера, в ходе которого тот кому-то пожелал смерти. Песков указал, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский "похож на малоадекватного человека".

Вместе с тем представитель Кремля указал, что Владимир Путин уже направил рождественское поздравительное послание президенту США Дональду Трампу.

Ранее сын бывшего американского лидера Джо Байдена Хантер назвал Украину "рассадником зла" с невероятным уровнем коррупции.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что киевский режим превратился в "организованную преступную группу" и тянет за собой на дно "всех спонсоров".