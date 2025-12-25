Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 13:32

Политика

Сын Байдена назвал Украину "рассадником зла"

Фото: ТАСС/Zuma

Сын экс-лидера США Джо Байдена Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с невероятным уровнем коррупции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью газете New York Post.

"Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение", – высказался он.

При этом Байден-младший назвал абсолютной ошибкой свое участие в работе украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding "из-за политического положения, в которое это поставило всех".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим превратился в "организованную преступную группу", которая погрязла в коррупции и тянет за собой "на дно всех спонсоров".

При этом в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказывали о новой схеме воровства денег западных налогоплательщиков, которую разработали Киев и европейские чиновники. В ее рамках украинским войскам поставят артиллеристские боеприпасы, но цены на них будут многократно завышены.

По данным СВР, снаряды закупят в пределах 1 тысячи долларов за единицу, затем поменяют маркировку и передадут украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за один боеприпас. При этом поставки оплатят Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика