Фото: ТАСС/Zuma

Сын экс-лидера США Джо Байдена Хантер Байден назвал Украину "рассадником зла" с невероятным уровнем коррупции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью газете New York Post.

"Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение", – высказался он.

При этом Байден-младший назвал абсолютной ошибкой свое участие в работе украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding "из-за политического положения, в которое это поставило всех".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что киевский режим превратился в "организованную преступную группу", которая погрязла в коррупции и тянет за собой "на дно всех спонсоров".

При этом в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказывали о новой схеме воровства денег западных налогоплательщиков, которую разработали Киев и европейские чиновники. В ее рамках украинским войскам поставят артиллеристские боеприпасы, но цены на них будут многократно завышены.

По данным СВР, снаряды закупят в пределах 1 тысячи долларов за единицу, затем поменяют маркировку и передадут украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тысяч долларов за один боеприпас. При этом поставки оплатят Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны.

