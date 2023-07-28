Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря

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Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому дата празднования Рождества на Украине переносится на 25 декабря. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"Верховная рада Украины 14 июля приняла законопроект о переносе празднования Рождества, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины. Двадцать восьмое июля 2023 года. Возвращен с подписью от президента Украины", – говорится в сообщении.

В мае 2023 года руководство раскольнической Православной церкви Украины приняло решение перейти на новоюлианский календарь. В ходе архиерейского собора это решение поддержали почти все епископы, против выступил только один из них, еще один воздержался.

При переходе на новоюлианский календарь на Украине сместится не только дата празднования Рождества, но и, например, Крещения – с 19 на 6 января. При этом некоторые важные религиозные даты это никак не затрагивает, в том числе Пасху и Троицу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобные нововведения, назвал их безумием и вакханалией. Вместе с тем представитель Кремля не исключил, что в дальнейшем Украина сменит официальный язык на американский, и предложил дождаться этого момента.

