Антицерковная политика Киева привела к глубокому расколу в украинском обществе – МИД РФ

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Киевский режим, предпринимая шаги против Украинской православной церкви (УПЦ), спровоцировал еще больший раскол внутри украинского общества, считает заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его мнению, власти Украины принимают решения, игнорируя интересы населения, а также нарушая право граждан на свободу вероисповедания.

"Приведенные к власти Западом неонацисты своими антицерковными действиями способствуют еще более глубокому расколу в украинском обществе", – приводит ТАСС его слова.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил ликвидировать Украинскую православную церковь. Он обвинил УПЦ в эскалации и нежелании идти на диалог и заявил, что в стране должна быть только одна каноническая церковь.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Позднее стало известно, что украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители.

