Слуцкий назвал оскорблением чувств верующих законопроект о переносе Рождества на Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что законопроект о переносе Рождества на Украине оскорбляет чувства миллионов верующих. Об этом сообщает ТАСС.

"Это даже не антироссийский угар или агония. Это, по сути, новое оскорбление чувств миллионов верующих, разрыв вековых связей и слом традиций. Для чего? Чтобы окупить билет в ЕС "сатанинскими плясками"?" – возмутился парламентарий.

По его словам, действия украинских властей, в том числе захват Киево-Печерской лавры и гонения на представителей канонической Украинской православной церкви, уже привели к расколу общества.

Слуцкий добавил, что Украина постепенно превращается в несостоявшееся государство, перенимая чужие ценности и праздники. Он не исключил, что скоро там появится праздник по случаю дня рождения Степана Бандеры с "гей-парадом неонацистов".

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Также документом предусмотрен перенос и ряда других праздников, например, Дня украинской государственности – с 28 на 15 июля.

