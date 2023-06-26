Историк назвал варварским решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в Европу

Фото: телеграм-канал "Киево-Печерская Лавра"

Решение о вывозе ценностей Киево-Печерской лавры в страны ЕС является варварством и актом разграбления культурного наследия. Об этом в беседе с RT заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет о культурном наследии не только Украины, но и православной церкви, православного мира", – сказал историк.

По его словам, тот факт, что Киев и ЮНЕСКО приняли такое решение, подтвердил опасения относительно судьбы лавры после ее захвата. Он подчеркнул, что это удар не просто по церкви, а по всей православной культуре.

Шаповалов добавил, что история Киево-Печерской лавры насчитывает тысячу лет, она пережила множество страшных событий, однако происходящее сегодня может стать для нее самым тяжелым испытанием за все время.

О том, что Киев и ЮНЕСКО договорились вывезти христианские ценностей из Киево-Печерской лавры, ранее сообщал директор СВР Сергей Нарышкин. По данным разведки ценности поступят в музеи в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом их спасения от ракетных ударов.



Имущество Киево-Печерской лавры официально перешло в пользование заповеднику