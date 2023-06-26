Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры

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Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей", – цитирует его РИА Новости.

В целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов.

6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Соответствующее распоряжение выдала комиссия Минкультуры Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что в ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд нарушений, в том числе самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников и строительство новых зданий на территории Заповедника.



Имущество Киево-Печерской лавры официально перешло в пользование заповеднику