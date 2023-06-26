10:57В мире
Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры
Фото: ТАСС/Игорь Яшкин
Киев и ЮНЕСКО пришли к соглашению о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей", – цитирует его РИА Новости.
В целях безопасности ценности передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана. Это, указывается в сообщении, будет сделано под предлогом спасения их от российских ракетных ударов.
6 июня монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней. Соответствующее распоряжение выдала комиссия Минкультуры Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко заявил, что в ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд нарушений, в том числе самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников и строительство новых зданий на территории Заповедника.
Имущество Киево-Печерской лавры официально перешло в пользование заповеднику
Читайте также