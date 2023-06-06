Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней

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Комиссия Минкультуры Украины закончила работу в Киево-Печерской лавре. Монахов Украинской православной церкви обязали покинуть обитель в трехдневный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу украинского ведомства Александра Ткаченко.

"В случае отказа – будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий Заповеднику в пользовании имуществом", – указал он.

Министр отметил, что всего было проверено 79 объектов лавры. По его словам, были допущены самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников и строительство новых зданий на территории Заповедника.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил ликвидировать Украинскую православную церковь. Он обвинил УПЦ в эскалации и нежелании идти на диалог и заявил, что в стране должна быть только одна каноническая церковь.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Позднее стало известно, что украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители.

Священник Киево-Печерской лавры причастил прихожан через ограду