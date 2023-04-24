Неизвестные подожгли храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Фото: телеграм-канал "Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ"

В селе Милиево Черновицкой области Украины сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви, сообщили в телеграм-канале УПЦ.

"Есть явные признаки, что возгорание вызвано преднамеренно. Здание церкви было охвачено огнем со всех сторон одновременно", – отметили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

По информации УПЦ, факт поджога подтвердила полиция. Правоохранители задержали 34-летнего жителя соседнего села Испас.

Ранее противники УПЦ начали захватывать православные храмы. Церкви канонической УПЦ брали силой в Ивано-Франковске, Львове и Хмельницком. В Тернопольской и Николаевской областях известны факты поджогов храмов УПЦ. Кроме того, украинские власти предписали монахам УПЦ покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Полиция стала блокировать входы в храмы лавры.