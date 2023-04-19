13:09Политика
РФ осуждает действия украинской полиции в ситуации с Киево-Печерской лаврой – Песков
Фото: ТАСС/Sergei Chuzavkov/SOPA Images via
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация осуждает действия полиции Украины, которая пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру.
"Наша позиция хорошо известна. Она последовательна. Мы решительно осуждаем эти действия", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.
Позже власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения в сотрудничестве с Россией. Очевидцы рассказали, что СБУ начала обыскивать дом митрополита. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.
19 апреля адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ), рассказал, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" проникли в помещение монастыря и опечатали его. В связи с этим против представителей заповедника и полиции подано заявление о правонарушении.
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