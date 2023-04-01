Митрополит Павел назвал политическим заказом решение суда в Киеве о его домашнем аресте

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прокомментировал решение украинского суда о назначении ему домашнего ареста на два месяца по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды. Священнослужитель назвал происходящее политическим заказом.

"Нет оснований. Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать. Я знаю, кто это, но не стану разбираться – это не в моем стиле", – высказался он.

Митрополит объяснил, что принимает данную ситуацию, как волю Божью, поскольку является верующим человеком. Однако наместник монастыря обратил внимание на то, что место, которое было назначено судом для отбывания наказания, не обеспечено теплом, электричеством, связью и посудой.

1 апреля сообщалось, что украинские власти предъявили наместнику подозрения. По словам очевидцев, Служба безопасности Украины начала обыскивать дом митрополита. Священнослужитель добавил, что его обвинили в сотрудничестве с Россией.

Позднее стало известно, что наместника монастыря отправили под домашний арест. Соответствующее решение было принято на заседании Шевченковского суда Киева в связи с ранее предъявленными митрополиту обвинениями.

До этого на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

В свою очередь, митрополит Павел заявлял, что Господь не простит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ из лавры.



Украинский суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест

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