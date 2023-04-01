Наместника Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест на два месяца

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Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест. Союз православных журналистов сообщил об этом в своем официальном телеграм-канале.

Соответствующее решение было принято на заседании Шевченковского суда Киева в связи с ранее предъявленными митрополиту украинской службы безопасности обвинениями.

"Митрополиту Павлу дали два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими", – отмечается в публикации.

Кроме того, священнослужитель вынужден будет носить электронный браслет.

1 апреля стало известно, что украинские власти предъявили наместнику подозрения. По словам очевидцев, Служба безопасности Украины начала обыскивать дом митрополита. Священнослужитель добавил, что ого обвинили в сотрудничестве с Россией.

Ранее на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл отреагировал на требование украинских властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.



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