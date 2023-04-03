Фото: телеграм-канал "СПЖ – новости Православия"

Неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза православных журналистов.

"В 34-м корпусе были монахи, которых заперли люди, якобы работающие в заповеднике. Зачем они это сделали и кто действительно запер монахов, неизвестно", – отметили в сообщении.

Уточняется, что одному из священников в корпусе стало плохо. Известно, что мужчина не может передвигаться. На место была вызвана скорая помощь.

Помимо бригады скорой помощи в лавру прибыли сотрудники полиции.

В свою очередь, адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман заявил, что эта ситуация – провокация от неизвестных людей.

"Скорая приехала, но не могла сразу попасть в помещение, тогда приняли решение в присутствии полиции открыть ворота. Кто туда повесил замок, непонятно, мы не знаем, сообщений не было никаких официальных, это какая-то провокация неизвестных людей", – сказал он.

Позже глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал ситуацию государственным терроризмом, а людей внутри корпусов – заложниками.

1 апреля стало известно, что власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Наместник рассказал, что его обвинили в сотрудничестве с российской стороной. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.

Ранее на портале Киево-Печерской лавры опубликовали сообщение, в котором указано, что монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

В свою очередь, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что такой ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.



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