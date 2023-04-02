Зеленский и компания будут осуждены из-за ситуации вокруг Киево-Печерской лавры – Медведев

Фото: ТАСС/ЕРА/OLEG PETRASYUK

Те, кто ответственен за ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, будут осуждены. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, за это ответственность понесут украинский лидер Владимир Зеленский и его команда.

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное", – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также процитировал часть из Нового Завета.

1 апреля поступила информация, что власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Наместник рассказал, что его обвинили в сотрудничестве с российской стороной. Сейчас митрополит находится под домашним арестом.

До этого на портале Киево-Печерской лавры опубликовали сообщение. В уведомлении было указано, что монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

На это отреагировал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, подчеркнув, что такой ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

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