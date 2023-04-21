Полиция стала блокировать вход в один из храмов на территории Киево-Печерской лавры

Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция стали блокировать вход в один из храмов на территории монастыря. Об этом сообщили представители Украинской православной церкви.

Ранее СМИ писали, что на территории монастыря были стычки, полицейские применяли силу. Новый виток конфликта начался с уведомления о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.