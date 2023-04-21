Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:15

В мире

Полиция стала блокировать вход в один из храмов на территории Киево-Печерской лавры

Полиция стала блокировать вход в один из храмов на территории Киево-Печерской лавры

Союз православных журналистов сообщил о попытке захвата Киево-Печерской лавры

"Актуальный репортаж": бывший священник принял ислам и дошел пешком до Дагестана

Временные площадки для молитвы в Ураза-байрам обустроили в столице к 21 апреля

В Киеве верующие прорвались в опечатанный корпус лавры

Новости часа: в Балашихе нашли тело пропавшей после гибели матери девочки

Пасхальные богослужения прошли в Москве

Лайнер с Благодатным огнем доставит в Москву несколько капсул со святыней

Частица Благодатного огня будет доставлена в Москву

Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в Храме Христа Спасителя

Сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция стали блокировать вход в один из храмов на территории монастыря. Об этом сообщили представители Украинской православной церкви.

Ранее СМИ писали, что на территории монастыря были стычки, полицейские применяли силу. Новый виток конфликта начался с уведомления о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика