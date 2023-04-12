Священник опроверг миф о конце света в случае несхождения Благодатного огня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Учения о том, что несхождение Благодатного огня может быть связано с концом света, не существует, заявил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне (Москва), доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

"Нет утвержденного церковным сознанием учения о том, что схождение или несхождение Благодатного огня как-то коррелирует с началом или не началом конца света. Это (утверждение. – Прим. ред.) все-таки относится к пространству частных богословских мнений, которые не имеют общецерковного подтверждения", – цитирует священника РИА Новости.

Он добавил, что нет письменного задокументированного случая, когда огонь не сходил, в том числе и в истории, связанной со сходом огня вне Кувуклии.

В 2023 году верующие все так же ждут схождения благодатного огня и его доставки в Россию, отметил Великанов.

"По установившейся традиции в нашем храме, перед тем как вернуться после крестного хода на Пасху, мы всех просим освободить храм, тушим все свечи, лампады, чтобы храм изнутри был похож на темный гроб. И в этот мрак входит священник с подсвечником, от него зажигаются все остальные огоньки", – рассказал он.

По словам священника, Благодатный огонь является символом Бога потому что в Иерусалиме воскрес Христос, а свет божий должен изгонять из душ мрак.

"Символика Благодатного огня позволяет задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни", – пояснил Великанов.

Священник подчеркнул, что в сходе Благодатного огня важен именно символизм, а не его предписание к магическому действию.

"Для христианства такой механистический подход неприемлем", – резюмировал он.

Благодатный огонь ежегодно сходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Он появляется в часовне Кувуклии, внутри храма Гроба Господня в Иерусалиме, где по преданию и был распят, погребен, а после воскрес Иисус Христос.

Главный христианский праздник Пасха в этом году отмечается 16 апреля.

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