Сильный ветер снес купол с минарета строящейся мечети "Ар-Рахим" в Уфе

Сильный ветер снес купол с минарета строящейся мечети "Ар-Рахим" в 588-м квартале Уфы. Сообщение о случившемся поступило в ГУ МЧС России по республике Башкортостан вечером 13 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выезжали оперативная группа ведомства и сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. В результате падения купола никто не пострадал, целостность здания не нарушена.

"Повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается", – добавили в МЧС.

Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели рабочего в строящемся объекте на улице Усачева. Мужчина упал в шахту лифта. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

До этого на складе на улице Зеленой в городском округе Одинцово произошел крупный пожар. В результате возгорания у здания на площади 2 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!