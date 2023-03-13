В Забайкалье задержали мужчину, обвиняемого по делу о взрыве газа в жилом доме в Чите

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в пригородном поселке Антипиха в Чите. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Задержан работник ресурсоснабжающей организации. Мастеру службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" предъявлено обвинение в совершении преступления", – сказано в сообщении.

По версии следствия, мужчина отдал распоряжение работникам подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода в многоквартирный дом. Обвиняемый знал, что специалисты смогли обследовать не все квартиры по причине отсутствия в доме некоторых жильцов. Он не убедился в исправности и герметичности газового оборудования во всем доме, что привело к утечке газа и разрушению двух этажей.

Мужчине предъявили обвинения по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека".

9 марта в поселке Антипиха взорвался бытовой газ, вследствие чего было разрушено пять квартир. В МЧС РФ сообщали о завершении аварийно-спасательных работ. Из-под завалов удалось достать 9 взрослых и троих детей. Были эвакуированы 117 человек.



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