Российская делегация сообщила о получении частицы Благодатного огня для доставки в Москву

Российская делегация получила частицу Благодатного огня для доставки в Москву. Представители Фонда Андрея Первозванного уже направились с ней в аэропорт.

Лампаду привезут в Россию в ночь с субботы на воскресенье. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии – часовне в центре храма Гроба Господня. В этом году около двух тысяч человек смогли попасть в храм и увидеть это чудо своими глазами.

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