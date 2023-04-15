15 апреля, 16:15Общество
Российская делегация сообщила о получении частицы Благодатного огня для доставки в Москву
Российская делегация получила частицу Благодатного огня для доставки в Москву. Представители Фонда Андрея Первозванного уже направились с ней в аэропорт.
Лампаду привезут в Россию в ночь с субботы на воскресенье. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии – часовне в центре храма Гроба Господня. В этом году около двух тысяч человек смогли попасть в храм и увидеть это чудо своими глазами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.