Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 храмах Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя, после чего его частицы передадут в 11 столичных храмов. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-служба аэропорта Внуково.

Уточняется, что Благодатный огонь прибудет в аэропорт 15 апреля.

"Массовой встречи святыни не планируется", – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что москвичи смогут зажечь лампады в Богоявленском кафедральном соборе, храме Великомученицы Варвары, храме Покрова Пресвятой Богородицы, храме Живоначальной Троицы, храме Всех Святых, храме Всемилостивого Спаса, Патриаршем подворье, храме Новомучеников и исповедников Российских, храме Георгия Победоносца, храме святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость" и в храме святителя Тихона, патриарха Всероссийского в Московском.

Ранее Владимир Путин поздравил православных россиян с Пасхой. Президент отметил, что этот праздник неизменно объединяет людей вокруг высоких нравственных идеалов. Также отдельное внимание он обратил на социальную и благотворительную деятельность христианских религиозных организаций.

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