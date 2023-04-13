В Госдуме предложили сделать выходным понедельник после Пасхи

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать понедельник после Пасхи выходным днем. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего законопроекта.

"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 Трудового кодекса (ТК) России обязанность правительства Российской Федерации при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", – следует из пояснительной записки к документу.

Депутаты отметили, что праздник Пасхи отмечают большинство жителей России. Выходной позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей приверженцев православия, а также даст им время на активности в кругу семьи, близких и друзей, считают инициаторы законопроекта.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов уверен, что подобное нововведение продемонстрирует уважение к историческим традициям православного общества и станет "еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры".

"Речь идет лишь о переносе одного из выходных дней и об оптимизации календаря для празднования Пасхального понедельника", – пояснил политик, отметив, что законом не предлагается увеличить число нерабочих дней.

Ранее фракция "Новые люди" предложила установить выходные с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. Предполагается перенести на май четыре дня с окончания новогодних праздников. В случае если законопроект будет оперативно принят, тогда в 2023 году граждане смогут отдыхать без перерыва с 29 апреля по 9 мая.

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