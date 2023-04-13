Топ самых необычных рецептов куличей на Пасху

В 2023 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. Одним из главных символов этого праздника является кулич. Согласно традиции, его выпечкой можно начинать заниматься с Чистого четверга (13 апреля – в этом году). Москва 24 собрала рецепты необычных куличей, которые можно легко сделать самостоятельно дома.
С шоколадом
Этот вариант подойдет для сладкоежек и будет отличаться от традиционных куличей не только шоколадным вкусом, но и пышным мякишем.
Ингредиенты:
молоко – 250 граммов;
мука – 350 граммов;
какао – 50 граммов;
масло сливочное – 100 граммов;
сахар – 150 граммов;
желтки – 2 штуки;
дрожжи – 15 граммов;
клюква сушеная – 90 граммов;
грецкий орех – 100 граммов;
шоколад темный – 150 граммов;
цедра апельсина – 30 граммов;
карамель готовая – 100 граммов.
Рецепт приготовления:
Сахар, дрожжи, 50 граммов муки и молоко тщательно перемешать и оставить смесь до того момента, как она начнет подниматься. Затем добавить какао, сливочное масло, оставшуюся муку и желтки. Снова хорошо перемешать. Когда полученная масса настоится, вылить ее в формы и отправить в духовку на 20 минут. Выпекать при температуре 180 градусов. В это время темный шоколад нужно растопить на водяной бане и, как только куличи будут готовы, полить их сверху.
С клюквой и виски
Для уставших от традиционных куличей и ищущих новые вкусы подойдет выпечка с клюквой и виски.
Ингредиенты:
прессованные дрожжи – 100 граммов;
молоко – 350 миллилитров;
сметана – 300 граммов;
сливочное масло – 300 граммов;
сахар – 3 чашки;
вяленая клюква – 200 граммов;
светлый изюм – 100 граммов;
яичные желтки – 8 штук;
соль – 1/3 чайной ложки;
мука – 1,8 килограмма;
виски – 50 миллилитров;
экстракт – ароматизатор "Ром" – 5 миллилитров.
Рецепт приготовления:
Дрожжи добавить в теплое молоко, туда же по ложке сахара и муки. Все перемешать, накрыть крышкой и убрать в теплое место без сквозняков. Растопить масло, в него ввести соль, сметану, сахар, желтки и ароматизатор. Клюкву замочить в виски. После того как первая смесь поднялась, соединить ее с желтками и замесить, подсыпая муку. Затем накрыть емкость с тестом крышкой и отставить в тепло на два часа (по мере необходимости его можно обминать). После этого добавить клюкву, виски и изюм. Снова замесить тесто и отправить его отдыхать на пару часов.
Далее выложить все в форму, обсыпанную мукой, заполнив ее наполовину. Выпекать необходимо 10 минут при температуре 190 градусов, затем до готовности при 160 градусах. Последний штрих – украсить готовый кулич глазурью.
Глазурь:
На один белок потребуется примерно стакан сахара и пол чайной ложки лимонного сока. Также в глазурь можно добавить немного экстракта ванили – это придаст ей приятный аромат.
Кулич по-итальянски
Кулич "Коломба" ежегодно пекут на Пасху в Италии. Чаще всего его делают в форме голубки как символ мира. Тесто такого кулича, в отличие от обычного, получается легче и воздушнее.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 350 граммов;
яйца – 3 штуки;
сахар – 150 граммов;
разрыхлитель – пакетик;
миндаль – горсть;
апельсин (цедра) – 1 штука;
лимон (цедра) – 1 штука;
ром – 90 миллилитров;
миндальная эссенция – 1 чайная ложка;
молоко – 170 миллилитров;
цукаты, изюм, шоколад – по вкусу.
Рецепт приготовления:
Отделите желтки от белков. Взбейте первые с сахаром, а последние – в густую пену. Затем в желтки добавьте муку, молоко и ром. Замесите тесто и введите разрыхлитель. Добавьте миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию. Смешайте взбитые белки с получившимся тестом. Смажьте форму растительным маслом. Выложите тесто в нее и выпекайте на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.
С медом
Этот кулич получается ароматным и очень пышным. В него также можно добавить вымоченные в коньяке цукаты.
Ингредиенты:
яйца – 4 штуки;
сахар – столовая ложка;
пшеничная мука – 600 граммов;
теплая вода – 180 миллилитров;
сухие дрожжи – 10 граммов;
жидкий мед – 100 граммов;
горький шоколад – плитка;
сливочное масло – 30 граммов;
изюм по вкусу и яичный желток для смазывания шапочки кулича.
Рецепт приготовления:
Высыпать в кастрюлю дрожжи и две столовые ложки муки. Отдельно развести теплую воду и сахар. Обе смеси тщательно перемешать и оставить на 15 минут в теплом месте. Затем в миске взбить яйца, туда же добавить жидкий мед. Влить все в смесь в кастрюле. После добавить туда топленое масло и изюм. Оставшуюся просеянную муку также ввести в смесь. Далее накрыть тесто полотенцем и оставить его на полтора часа.
Затем выложить все в форму, заполнив ее наполовину, и оставить еще на час. Когда кулич поднимется, смазать его желтком. В разогретой до 180 градусов духовке выпекать около часа, до готовности. На медленном огне до однородной массы растопить шоколад и сливочное масло, после смазать смесью готовый кулич.