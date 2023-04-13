Топ самых необычных рецептов куличей на Пасху

В 2023 году православная Пасха выпадает на воскресенье, 16 апреля. Одним из главных символов этого праздника является кулич. Согласно традиции, его выпечкой можно начинать заниматься с Чистого четверга (13 апреля – в этом году). Москва 24 собрала рецепты необычных куличей, которые можно легко сделать самостоятельно дома.



С шоколадом

Этот вариант подойдет для сладкоежек и будет отличаться от традиционных куличей не только шоколадным вкусом, но и пышным мякишем.

Ингредиенты:

молоко – 250 граммов;

мука – 350 граммов;

какао – 50 граммов;

масло сливочное – 100 граммов;

сахар – 150 граммов;

желтки – 2 штуки;

дрожжи – 15 граммов;

клюква сушеная – 90 граммов;

грецкий орех – 100 граммов;

шоколад темный – 150 граммов;

цедра апельсина – 30 граммов;

карамель готовая – 100 граммов.

Рецепт приготовления:

Сахар, дрожжи, 50 граммов муки и молоко тщательно перемешать и оставить смесь до того момента, как она начнет подниматься. Затем добавить какао, сливочное масло, оставшуюся муку и желтки. Снова хорошо перемешать. Когда полученная масса настоится, вылить ее в формы и отправить в духовку на 20 минут. Выпекать при температуре 180 градусов. В это время темный шоколад нужно растопить на водяной бане и, как только куличи будут готовы, полить их сверху.

С клюквой и виски

Для уставших от традиционных куличей и ищущих новые вкусы подойдет выпечка с клюквой и виски.

Ингредиенты:

прессованные дрожжи – 100 граммов;

молоко – 350 миллилитров;

сметана – 300 граммов;

сливочное масло – 300 граммов;

сахар – 3 чашки;

вяленая клюква – 200 граммов;

светлый изюм – 100 граммов;

яичные желтки – 8 штук;

соль – 1/3 чайной ложки;

мука – 1,8 килограмма;

виски – 50 миллилитров;

экстракт – ароматизатор "Ром" – 5 миллилитров.

Рецепт приготовления:

Дрожжи добавить в теплое молоко, туда же по ложке сахара и муки. Все перемешать, накрыть крышкой и убрать в теплое место без сквозняков. Растопить масло, в него ввести соль, сметану, сахар, желтки и ароматизатор. Клюкву замочить в виски. После того как первая смесь поднялась, соединить ее с желтками и замесить, подсыпая муку. Затем накрыть емкость с тестом крышкой и отставить в тепло на два часа (по мере необходимости его можно обминать). После этого добавить клюкву, виски и изюм. Снова замесить тесто и отправить его отдыхать на пару часов.

Далее выложить все в форму, обсыпанную мукой, заполнив ее наполовину. Выпекать необходимо 10 минут при температуре 190 градусов, затем до готовности при 160 градусах. Последний штрих – украсить готовый кулич глазурью.

Глазурь:

На один белок потребуется примерно стакан сахара и пол чайной ложки лимонного сока. Также в глазурь можно добавить немного экстракта ванили – это придаст ей приятный аромат.

Кулич по-итальянски

Кулич "Коломба" ежегодно пекут на Пасху в Италии. Чаще всего его делают в форме голубки как символ мира. Тесто такого кулича, в отличие от обычного, получается легче и воздушнее.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 350 граммов;

яйца – 3 штуки;

сахар – 150 граммов;

разрыхлитель – пакетик;

миндаль – горсть;

апельсин (цедра) – 1 штука;

лимон (цедра) – 1 штука;

ром – 90 миллилитров;

миндальная эссенция – 1 чайная ложка;

молоко – 170 миллилитров;

цукаты, изюм, шоколад – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Отделите желтки от белков. Взбейте первые с сахаром, а последние – в густую пену. Затем в желтки добавьте муку, молоко и ром. Замесите тесто и введите разрыхлитель. Добавьте миндаль, цукаты, цедру апельсина и лимона, а также миндальную эссенцию. Смешайте взбитые белки с получившимся тестом. Смажьте форму растительным маслом. Выложите тесто в нее и выпекайте на протяжении 40 минут при температуре 180 градусов.

С медом

Этот кулич получается ароматным и очень пышным. В него также можно добавить вымоченные в коньяке цукаты.

Ингредиенты:

яйца – 4 штуки;

сахар – столовая ложка;

пшеничная мука – 600 граммов;

теплая вода – 180 миллилитров;

сухие дрожжи – 10 граммов;

жидкий мед – 100 граммов;

горький шоколад – плитка;

сливочное масло – 30 граммов;

изюм по вкусу и яичный желток для смазывания шапочки кулича.

Рецепт приготовления:

Высыпать в кастрюлю дрожжи и две столовые ложки муки. Отдельно развести теплую воду и сахар. Обе смеси тщательно перемешать и оставить на 15 минут в теплом месте. Затем в миске взбить яйца, туда же добавить жидкий мед. Влить все в смесь в кастрюле. После добавить туда топленое масло и изюм. Оставшуюся просеянную муку также ввести в смесь. Далее накрыть тесто полотенцем и оставить его на полтора часа.

Затем выложить все в форму, заполнив ее наполовину, и оставить еще на час. Когда кулич поднимется, смазать его желтком. В разогретой до 180 градусов духовке выпекать около часа, до готовности. На медленном огне до однородной массы растопить шоколад и сливочное масло, после смазать смесью готовый кулич.

