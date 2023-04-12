Диетолог рассказала, сколько яиц можно за раз съесть на Пасху

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не объедаться большим количеством яиц на завтрак на Пасху, сообщает News.ru.

По ее словам, достаточно будет съесть одно-два яйца без вреда для здоровья. Особенно диетолог призвала не передать людей, соблюдавших пост до праздника, поскольку после ограничений организму нужно заново привыкнуть к нормальному количеству пищи.

Соломатина объяснила, что во время поста человек ограничивает себя в продуктах животного происхождения, и ферментативная система начинает работать иначе.

"Поэтому сразу наедаться такими продуктами не стоит, однако яйца перевариваются легко и просто, это не шашлык. Для здорового человека нормой является одно-два яйца в день. Пару яиц за раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед", – сказала специалист.

Она отметила, что роль здесь играет общая калорийность и той еды, которую человек собирается съесть в течение дня.

Ранее в РПЦ объяснили, разрешается ли праздновать Пасху тем, кто не соблюдал Великий пост. В церкви пояснили, что у не постившихся граждан могли быть на это свои причины, таким образом, отлучать их от Светлого Христова Воскресения не по-христиански. Вместе с тем в РПЦ обратили внимание, что встреча Пасхи не сводится только к употреблению куличей и яиц. Истинный смысл праздника – обращение к Христу.

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