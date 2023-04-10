Страстная неделя: что можно и нельзя делать верующим перед Пасхой

10 апреля у православных христиан началась Страстная седмица – последняя неделя Великого поста, которая предваряет Пасху. В этот период верующие вспоминают последние дни земной жизни Христа, а ограничения в еде особенно строги. Подробнее о традициях – в материале Москвы 24.



Ежедневные традиции

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Христа и подготовке к Пасхе. Богослужения в этот период не повторяются, а каждое из них имеет свое значение. Например, в Великий понедельник в церкви вспоминают сюжет из Ветхого Завета о патриархе Иосифе, а во вторник молебен посвящен проповеди Христа в Иерусалимском храме.

В Великую среду следует исповедоваться. В Чистый четверг начинается активная подготовка к Пасхе – христиане красят яйца, пекут куличи, убираются в доме, стирают одежду. Церковь же рекомендует посетить службу и пройти обряд причастия.

Великая пятница считается днем траура: именно в этот день Иисус был распят. Богослужение посвящено воспоминаниям о его страданиях на кресте. В храмах выносят плащаницу – изображение Христа в гробу на ткани, и прихожане могут поклониться ей.

Завершает Страстную неделю Великая суббота: в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня, а в храмах освящают куличи и яйца.



Особенности поста

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, вторник и среду Страстной седмицы можно есть только овощи и фрукты без тепловой обработки, сухофрукты, орехи. В Великий четверг разрешается приготовить горячее блюдо с добавлением растительного масла и выпить немного вина, разбавленного водой, – в память о последней трапезе Христа с учениками.

Особо строгие ограничения – в последние дни недели. В пятницу верующие воздерживаются от употребления пищи до вечерней службы и выноса плащаницы. В Великую субботу христиане также отказываются от еды до первой звезды, затем рекомендовано сухоядение. Это считается последним днем поста. В Воскресение Христово никаких ограничений в еде уже нет.

Церковь допускает послабления для некоторых людей. Например, от строгих ограничений освобождаются беременные и кормящие, дети до 14 лет, люди с хроническими заболеваниями, специалисты, которые занимаются тяжелой физической работой.



Под запретом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Страстную седмицу верующие не поминают умерших, не посещают кладбища, не проводят обряды венчания или крещения. Рекомендовано воздержаться от массовых и развлекательных мероприятий, шумных застолий, играть свадьбы.

Все работы по дому – уборка, стирка, ремонт – нужно завершить в Чистый четверг. Исключения: приготовление куличей и яиц, если вы не успели сделать это в первую половину недели.

Также рекомендуется в эти дни не ссориться с близкими, не выяснять отношения и не отказывать другим в помощи.