Праздничная альтернатива: эксперты рассказали, как накрыть полезный стол к Пасхе

При покупке яиц, куличей и творога к Пасхе важно обращать внимание на их внешний вид и запах, предупредил Роспотребнадзор. Разбираемся, как накрыть стол без вреда для здоровья и кому лучше обратить внимание на альтернативные рецепты.



По форме и цвету

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Православная Пасха в 2023 году отмечается 16 апреля, и за несколько дней до нее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору продуктов на праздничный стол. Яйца должны быть гладкими, правильной формы, без повреждений и загрязнений на скорлупе, рассказали в ведомстве.





пресс-служба Роспотребнадзора Хранить яйца можно только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов. Срок хранения диетических яиц составляет 7 суток, столовых – от 8 до 25 дней, мытых – не более 12 дней. В соответствии с санитарными правилами, вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов.

Качественный творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и немного кисловатый запах. Нежирный же продукт может выделять немного сыворотки. Его консистенция должна быть однородной, а упаковка – герметичной. Кроме того, важно обратить внимание на информацию об изготовителе, условиях хранения и сроке годности продукта, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, кулич лучше всего покупать с сухой верхушкой, чтобы он не испортился до окончания срока годности. Плюс в выпечке не должно быть пустот, подгоревших мест и неровностей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продукты нельзя приобретать в местах несанкционированной торговли – с рук или с автомобилей.



Полезная альтернатива

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Куличи, творожная пасха, яйца – достаточно калорийные продукты, которые не стоит употреблять вместе за один прием. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.





Александра Ноев врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Если человек постился, а в Пасху начнет налегать на тяжелые продукты, то могут возникнуть проблемы с ЖКТ. Поэтому не стоит за один раз употреблять и то и другое. В день можно съедать два яйца, всего в неделю – 5–6 штук, а суточная норма кулича – не более 100 граммов.

Людям с некоторыми заболеваниями стоит вообще сократить употребление этих продуктов до минимума или даже исключить совсем.

"Из-за большого количества белка яйца – это удар по почкам. Если у человека пиелонефрит, почечная недостаточность, то ему тем более важно ограничиться двумя штуками. Если же порция превышена, нужно выпить больше воды", – порекомендовала диетолог.

Людям с повышенным холестерином также стоит следить за употреблением яиц, так как в них содержится много животного жира, отметила диетолог. "А пациентам с гастритом, гастродуоденитом, нарушениями кишечника лучше всего есть слегка подсушенный кулич", – заключила она.

Если же человек имеет хронические заболевания, избыточный вес и непереносимость некоторых продуктов (например, молока, яиц), то он может приготовить альтернативные куличи, добавила нутрициолог Жанна Тиханычева.





Жанна Тиханычева нутрициолог Яйца в выпечке можно заменить псиллиумом (это шелуха подорожника, она клейкая и поднимает тесто), перемолотыми семенами льна, чиа или аквафабой – вязкой жидкостью, которая образуется после варки бобов. Вместо желатина можно использовать агар-агар.

Если человеку противопоказаны молочные продукты, то можно добавить кокосовое, миндальное или кедровое молоко. Альтернативой сахара может стать кленовый сироп или сухофрукты.

"Чтобы кулич был менее калорийным, нужно использовать безглютеновую муку, мякоть тыквы, растительное молоко и заменители яиц", – порекомендовала эксперт в беседе с Москвой 24.

Вместо сахарной верхушки такое изделие можно украсить звездочкой аниса, корицей или сухофруктами, заключила нутрициолог.