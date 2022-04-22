Гастроэнтеролог рассказала, как правильно выходить из поста на Пасху

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Врач-гастроэнтеролог "Инвитро-Приволжье" Наталья Морозова дала советы, как правильно выходить из поста на Пасху без ущерба для здоровья. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперт уточнила, что к привычному рациону нужно возвращаться в течение 3–7 дней ввиду того, что если резко перегрузить пищеварительную систему, то можно столкнуться с диспепсическими явлениями, среди которых вздутие, боли или спазмы в животе, долгое переваривание пищи, а также метеоризм.

По словам Морозовой, начинать необходимо с небольших порций – 100–150 граммов пищи и позже постепенно их увеличивать.

"Первое время употребляйте в пищу нежирные сорта мяса – курицы или говядины и лучше в отварном или запеченном виде, а любителям рыбы рекомендуется начать с трески или судака. Для лучшего усвоения белковой пищи употребляйте вместе с ней больше клетчатки в виде свежей зелени и овощных салатов. Кисломолочные продукты и натуральные соки также помогают подготовить организм к смене рациона", – посоветовала врач.

Она также рекомендовала в первые дни после выхода с поста убрать из рациона жирные, жареные, копченые продукты, фастфуд и сладкую газировку. Кроме того, Морозова напомнила, что спиртное может нанести вред организму даже в небольшом количестве.

Во время Пасхи эксперт посоветовала съесть одно яйцо, чтобы вернуть в рацион продукты животного происхождения. Также можно съесть немного пасхи. Куличи же или другая выпечка должны быть вчерашнего приготовления, так как свежая выпечка тяжеловата для переваривания. При этом тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, следует совсем отказаться от таких продуктов.

"Даже если вы не соблюдали строго пост, в день не стоит съедать больше 2–3 вареных яиц и хранить их можно не более двух дней в холодильнике. Постарайтесь не сочетать в одном приеме пищи разные животные белки. Например, с утра съешьте одно яйцо, днем пасху, а вечером можно праздничный ужин с рыбой или мясом", – заявила специалист.

Она подчеркнула, что перед выходом из поста было бы лучше проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы учесть индивидуальные особенности организма.

Ранее диетолог назвала ингредиенты пасхального кулича для диабетиков. По словам эксперта, минимизировать проблемы со здоровьем помогут сахарозаменители, не поднимающие гликемический индекс: стевия или эритрит. Также диетолог рекомендовала заменить обычную муку на цельнозерновую грубого помола (кукурузная, льняная).