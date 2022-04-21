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Эксперт рассказала, как правильно покрасить яйца к Пасхе

Готовимся к Пасхе: как покрасить яйца, чтобы их было безопасно есть
обществоедапраздники

Традиция красить на Пасху яйца – одна из самых любимых в нашей стране. У россиян накопилось множество способов, как сделать особенным праздничное угощение. Рассказываем, все ли крашеные яйца безопасны для здоровья.

Сомнительные эксперименты

Фото: depositphotos/phb.cz

Яичная скорлупа имеет пористую структуру, и любой краситель может проникнуть через нее, остаться на белке и вместе с ним попасть в наш организм. Поэтому эксперты не советуют красить яйца, полагаясь только на фантазию.

Из синтетических красителей самые безопасные – это пищевые. Но они могут вызвать аллергию, так что я особенно не рекомендовала бы пользоваться ими, если яйца будут есть дети. К тому же обратите внимание: на упаковке таких красителей часто есть предупреждающая надпись: "Оказывает отрицательное влияние на активность и внимание детей".
Евгения Байтурова
диетолог

По словам эксперта, опасно наносить узоры на яйца фломастерами, гуашью, акриловыми и прочими несъедобными красками. Как отразятся на здоровье элементы, входящие в их химический состав, предсказать сложно, поэтому рисковать не стоит.

"В целом при покраске яиц любые эксперименты с веществами, не предназначенными для употребления в пищу, рискованны. Если очень хочется украсить яйца пайетками или глиттером (блестками), закрепив их клеем ПВА, – пожалуйста. Но тогда оставьте их чисто для декора и не давайте никому есть", – добавила Байтурова.

Лучше натуральное

Безопаснее всего красить яйца пигментами, которые содержатся в пищевых продуктах. Тем более что здесь тоже огромный простор для экспериментов. Например, с помощью свежевыжатого свекольного сока можно добиться оттенков в границах от розового до бордо. Итоговый цвет яиц будет зависеть от того, насколько оставить их в жидкости: на семь минут или на всю ночь.

"Чтобы окрас получился более ярким и стойким, в сок свеклы можно добавить две столовые ложки уксуса", – подчеркнула диетолог.

Отвар из березовых листьев окрасит яйца в нежный желтый цвет, а из шпината – в зеленый. Свежий сок краснокочанной капусты даст небесно-голубой оттенок, а чай каркаде – голубой или фиолетовый.

Знаки в узорах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Руси яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками – для этого чаще всего использовали луковую шелуху. Красный оттенок считался символом пролитой за людей крови Христа.

"Если на окрашенном яйце иголкой выцарапывали рисунки, оно уже называлось драпанкой. В случае если его покрывали воском, рисовали узоры, окрашивали и потом растапливали воск, получалась писанка", – объяснила художник Ольга Фарафонова.

Рисовали не все, что в голову придет: каждый элемент узора имел свой символичный смысл, он был просьбой и посланием Богу.

Волнистые линии символизировали продолжение жизни, плодородия, духовного бессмертия. Елочки – здоровье, молодость и красоту. Круг с лучами был знаком солнца, света и Бога. Сеточки могли защитить от бед и зла, а точки – принести духовное и земное богатство.
Ольга Фарафонова
художник

Таким образом, человек, получивший яйцо, мог по узорам понять, что ему желает подаривший. С помощью пасхального угощения молодые люди даже имели возможность без слов признаться в симпатии друг к другу. Стоило только подарить избраннику яйцо, в узоре которого была звезда – символ добра и любви.

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Трошина Любовь

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