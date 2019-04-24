Чем красить яйца и нужно ли их мыть: готовимся к Пасхе вместе с экспертами

Светлое Христово Воскресение у православных в 2019 году приходится на 28 апреля. А значит, уже давно пора продумать, что поставить на стол, сколько испечь традиционных куличей и самое главное – чем расписать пасхальные яйца. Как правильно готовить продукт, какие украшения не стоит использовать, а также несколько полезных рецептов натуральной краски вы найдете в материале Москвы 24.

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Самое первое упоминание о расписанном продукте обнаружили в рукописи Х века, найденной в библиотеке греческого монастыря Святой Анастасии. Там говорилось, что на Пасху после службы игумен раздавал братии освященные яйца, приговаривая "Христос Воскресе!". Согласно запискам древних историков, римляне употребляли окрашенные яйца при игрищах, храмовых обрядах и ритуалах. Кое-кто связывает появление обычая красить яйца с рождением римского императора Марка Аврелия: в знаменательный день одна из кур, принадлежавших матери будущего императора, снесла яйцо с узором из красных точек. Древние истолковали это событие как предзнаменование. В целом версий появления этой традиции несколько. Однако по сей день в христианстве яйцо – это символ Гроба Господня, в котором была скрыта вечная жизнь.



Готовим яйца правильно

Перед праздником Роскомнадзор выпустил памятку для всех покупателей о том, как правильно выбрать яйца, а также дал несколько полезных советов по их приготовлению и употреблению.

Прежде всего, выбирая продукт в магазине, нужно обратить внимание на внешний вид. Яйцо должно быть ровным, гладким, иметь правильную форму и равномерный окрас. Кроме того, надо смотреть на поверхность скорлупы: на ней должны отсутствовать повреждения, а также грязь, птичий помет, кровяные следы и перья.

На всякий случай посмотрите и на дату изготовления на упаковке. Продукт не вечен, и его срок хранения составляет от восьми до 25 дней.

Следующий этап – приготовление. Перед использованием яиц специалисты настоятельно рекомендуют их мыть, даже если на первый взгляд они кажутся безупречно чистыми. "Хотя яйца на птицефабрике, как правило, проходят определенную обработку, у нас на пищеблоке их все равно дополнительно обрабатывают, прежде чем использовать", – рассказала диетолог Нурия Дианова.

Собеседница Москвы 24 обратила внимание на то, что во время варки яйцо может треснуть, и вредные бактерии и вещества могут спокойно попасть непосредственно в продукт. Дианова пояснила:



Если во время варки температура будет недостаточно выдержана, то вредные вещества могут не погибнуть до конца при термической обработке. Поэтому мыть яйца – это настоятельное требование.



Интересно, что уже вымытыми, они хранятся меньше – всего около 12 суток, держать их обязательно в холодильнике.

Кроме того, есть определенные рекомендации и по приготовлению продукта. "Варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избегания заболевания сальмонеллезом", – говорится в сообщении Роспотребнадзора. При неправильной обработке сальмонеллы, вызывающие серьезное инфекционное заболевание, поражающее органы пищеварения, способны проникать в яйца, в результате чего могут инфицировать как белок, так и желток.

Помните, что уже приготовленные яйца имеют весьма ограниченный срок употребления – 36 часов. Согласно специфике праздника, украшенные продукты дарят, раздают и зачастую употребляют не сразу. "Здесь есть минимальный риск, – предупредила Дианова, но добавила, что при правильном хранении его можно избежать. – Хотя желательно все-таки скушать яйца в тот же день".

Чем лучше украсить яйцо

Предпасхальное время всегда ассоциируется с ажиотажем в продуктовых магазинах. Но хозяйки бегают в поисках не только ингредиентов для куличей и других праздничных блюд. Всевозможные украшения, краски и наклейки продавцы выставляют на витрины еще за месяц до начала празднований. И перед покупателями всегда стоит вопрос о том, чему отдать предпочтение: покупным краскам и специальной пленке или натуральным красителям.

Если говорить о безопасности, на прилавках обычных магазинов вряд ли можно встретить нечто опасное или вредное для здоровья, утверждает пищевой химик-технолог Сергей Белов. "Если брать красители, которые предлагают именно для украшения яиц, – это все пищевые разрешенные вещества, которые не вызывают с точки зрения безопасности вопросов", – рассказал Москве 24 эксперт. Он добавил, что в состав красок входят те же вещества, что придают цвет газировкам или, например, мармеладу.

Однако диетолог Маргарита Королева советует все же не пропускать состав продукта, который вы собираетесь купить. Существует несколько видов красителей, которые в России запрещены: Е121, E123, E128. Кроме того, есть ряд добавок, которые разрешены в России, однако не рекомендуются к употреблению врачами. Полный список можно посмотреть здесь.

Но даже если вы проверили состав, Королева советует покупать те средства, которые наносятся на готовое яйцо, а не требуют варки – чтобы краска не попала под скорлупу. Однако если белок все-таки окрасился, расстраиваться не стоит. "Можно с белка просто срезать окрашенный участок – вреда не будет, – рассказала эксперт Москве 24. – Но этот краситель сомнительного происхождения, лучше его с продуктом не употреблять".

При этом Белов добавил, что не стоит бояться держать яйцо подольше в растворах качественных красителей.



Время, в течение которого яйцо будет находиться в растворе, повлияет только на интенсивность цвета, если, конечно, скорлупа целая.



Радуга натуральных красителей

И все же некоторые эксперты пользоваться покупными красками не рекомендуют. Диетолог и гастроэнтеролог Ирина Бережная посоветовала пользоваться наклейками и специальной пленкой, которые, по ее мнению, являются самым безопасным вариантом из тех, что можно купить в магазине.

А заведующий кафедрой "Технологии индустрии питания" МГУПП Георгий Дубцов вообще посоветовал пользоваться только натуральными красителями. "Я использую только луковую шелуху, – рассказал он Москве 24. – Мне нравится цвет, я считаю его совершенно безукоризненным, даже специально за несколько месяцев перестаю выбрасывать исходники". А Маргарита Королева предложила обратиться в храмы. "Сейчас там можно купить немало полезных красителей – натуральных, да еще и научат, как сделать их самостоятельно", – пояснила она.

Вообще натуральные краски перед Пасхой не так сложно приготовить в домашних условиях. Все желаемые цвета уже есть в продуктах, которые можно купить в магазине или достать из собственных запасов.

Самый популярный – коричневый цвет. Для него нужно взять некоторое количество луковой шелухи – чем больше, тем лучше – и кипятить в воде в течение часа. Затем окуните яйцо в полученный раствор на несколько минут и любуйтесь результатом.

Для желтого красителя нужно взять один литр воды, по три столовые ложки порошка куркумы и тертой красной моркови. Кипятить настой следует около 30 минут, а затем опустить яйцо в еще горячий отвар.

Чтобы получить сиреневые оттенки, замочите яйца в соке черники, брусники, клюквы – можно использовать как просто замороженные ягоды, так и их сок. Для голубого цвета – то же нужно проделать с плодами черники, брусники или голубики.

С зеленым цветом сложнее. Для такой краски необходимо мелко нарезать шпинат, залить его водой так, чтобы она совсем чуть-чуть накрыла его сверху. Варить смесь нужно 30 минут, а потом только опускать в натуральный краситель уже готовые яйца.

На самом деле, таким образом можно получить любой желанный цвет: свекла – для розового, апельсины и морковь – для оранжевого, красная капуста – для синего. Главное – желание, время и немного смекалки.

Анастасия Павелко