В РПЦ раскритиковали продажу в магазинах уже освященных куличей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Русской православной церкви не одобряют практику покупки в магазинах заранее освященных пасхальных куличей, так как это не имеет никакого отношения к приобщению к вере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

По его словам, покупка уже заранее освященных куличей не требует духовных усилий. Кипшидзе назвал такую услугу странной. Для россиян поход с церковь является приобщением к вере и напоминанием о своей собственной духовной идентичности, считает он.

Кипшидзе добавил, что в случае если это все заменяется покупкой заранее освященного кулича, то это является пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи.

"Думаю, что сейчас у нас уже достаточно много информации, чтобы понять, что чудо человеческого спасения, приобщения к вере не совершается путем кликов и перевода денежных средств за ту или иную освященную или неосвященную вещь", – поделился он.

Главный христианский праздник Пасха, или Воскресение Христово, в этом году отмечается 16 апреля.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Пасхальный дар" откроется 16 апреля у стен Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря. Мероприятие состоится в семи храмах.

На фестивале пройдет конкурс росписи ростовых моделей пасхальных яиц, концерт колокольного звона, мастер-класс по звонарскому делу, реконструкции и мастер-классы народных промыслов.

В столичных магазинах начали продавать куличи





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!