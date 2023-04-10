Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Утро Пасхи, 16 апреля, окажется прохладным с температурой около 0 градусов, однако в полудню она поднимется до плюс 10 градусов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, первая половина этой недели будет теплая. Днем столбики термометров покажут от 12 до 15 градусов. В четверг, 13 апреля, антициклон поменяется на другой.

"У него арктическое происхождение. Сейчас он как раз формируется над Баренцевым морем. С четверга нас ждет понижение температур. Не драматично, но придется вспомнить, что вообще-то в апреле бывают и ночные заморозки: до 0...-5 градусов", – подчеркнул синоптик.

Метеоролог отметил, что на текущей неделе осадки не прогнозируются.

"Теплые сапоги и пуховики можете уже убирать. Холода этой весной еще вернутся, но это не та погода, которая требует зимней одежды", – добавил Шувалов.

Ранее синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду на Пасху в Москве. По мнению экспертов, первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы. Они рассказали, что 10 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода с незначительными мозаичными дождями.

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