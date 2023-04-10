В Госдуме заявили, что УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Украинская православная церковь (УПЦ) и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, следует из проекта заявления Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, проект заявления был внесен в Госдуму 10 апреля.

"УПЦ и ее паства не должны становиться объектом дискриминации, репрессий, морального и физического террора", – указано в документе.

Помимо этого, депутаты Госдумы требуют от Киева остановить происходящий в отношении православных святынь на Украине произвол, а также освободить священнослужителей и прихожан, которые были арестованы.

"Депутаты Государственной думы заявляют, что жизни монахов и священников Киево-Печерской лавры находятся под угрозой, и считают, что международное сообщество, парламентарии, политики и дипломаты, правозащитные организации должны дать принципиальную правовую оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского", – говорится в документе.

Ранее спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович сообщал, что Москва требует немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медицинской помощи.

1 апреля власти Украины предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения. По словам очевидцев, СБУ начала обыскивать дом митрополита. Наместник отметил, что его обвинили в сотрудничестве с российской стороной.

До этого на портале Киево-Печерской лавры было опубликовано уведомление, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.



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