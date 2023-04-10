Православные украинцы встали на защиту храма в Хмельницкой области

Православные украинцы пытаются отстоять храм в Хмельницкой области. С 8 апреля обитель атакуют раскольники. По словам очевидцев, радикалы устраивают потасовки в церковном дворе. Защитникам храма они пытаются вручать повестки в военкомат.

Прихожане украинской православной церкви также призвали главу государства Владимира Зеленского прекратить религиозные гонения и не разрушать святыни. Подписи под обращением собрали во время богослужения в Киево-Печерской лавре. Верующие праздновали там Вербное воскресенье. Тысячи людей молились прямо на улице. Собравшиеся говорили, что не дадут украинским силовикам разграбить обитель.

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