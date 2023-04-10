Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

В мире

Православные украинцы встали на защиту храма в Хмельницкой области

Православные украинцы встали на защиту храма в Хмельницкой области

Служба состоялась в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье

Прихожан семи церквей УПЦ в Хмельницкой области лишили права пользоваться храмами

Патриарх Кирилл осветил вербу в храме Христа Спасителя

Храм святого князя Владимира снесли во Львове

Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Новости часа: власти Петербурга выплатят семье погибшего военкора Татарского 1 млн рублей

Прихожане канонической УПЦ провели ночь у Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре десятки верующих собрались на площади перед собором

Украинский суд отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест

Православные украинцы пытаются отстоять храм в Хмельницкой области. С 8 апреля обитель атакуют раскольники. По словам очевидцев, радикалы устраивают потасовки в церковном дворе. Защитникам храма они пытаются вручать повестки в военкомат.

Прихожане украинской православной церкви также призвали главу государства Владимира Зеленского прекратить религиозные гонения и не разрушать святыни. Подписи под обращением собрали во время богослужения в Киево-Печерской лавре. Верующие праздновали там Вербное воскресенье. Тысячи людей молились прямо на улице. Собравшиеся говорили, что не дадут украинским силовикам разграбить обитель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияза рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика