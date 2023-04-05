Собянин решил вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин в своем телеграм-канале представил решения по вопросу строительства мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы.

"Ко мне поступили предложения от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать другое место для строительства", – написал Собянин.

Мэр пояснил, что предложение о возведении объекта рассматривалось только в предварительном порядке на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Проект не был согласован с правительством и профильными органами столицы.

Кроме того, Собянин опроверг слухи о площади мечети в 40 тысяч квадратных метров. По его словам, площадь объекта составит около 2,5 тысячи квадратных метров.

В связи с обращениями, продолжил мэр, мечеть возведут на другом участке недалеко от станции Московского метрополитена "Косино", между будущим третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3), Московским скоростным диаметром (МСД) и МКАД. Подобный выбор, уточнил Собянин, позволит исключить нарушение покоя жителей близлежащих домов и расположить мечеть в хорошей транспортной доступности.

Прилегающую к постройке территорию благоустроят. Горожане смогут прогуливаться по обустроенным территориям мечети.

"Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии", – заключил мэр.

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