В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского. По его словам, Владимира Путина незамедлительно проинформировали о случившемся.

Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и стоит за убийствами людей с 2014 года. Именно поэтому и проводится специальная военная операция, отметил пресс-секретарь президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.