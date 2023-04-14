12:00В мире
"Актуальный репортаж": противники УПЦ стали захватывать православные церкви на Украине
Правозащитники в Германии обратились к Папе Римскому с просьбой защитить православных на Украине. Дело в том, что гонения на УПЦ устраивают не только в Киево-Печерской лавре – храмы захватывают силой в Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком. А в Тернопольской области храм УПЦ сожгли.
Кроме того, священников стали задерживать под вымышленными предлогами. Аналитики полагают, что не последнюю роль тут играет сближение Украины с Польшей, где большинство населения – католики.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.