"Актуальный репортаж": противники УПЦ стали захватывать православные церкви на Украине

Правозащитники в Германии обратились к Папе Римскому с просьбой защитить православных на Украине. Дело в том, что гонения на УПЦ устраивают не только в Киево-Печерской лавре – храмы захватывают силой в Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком. А в Тернопольской области храм УПЦ сожгли.

Кроме того, священников стали задерживать под вымышленными предлогами. Аналитики полагают, что не последнюю роль тут играет сближение Украины с Польшей, где большинство населения – католики.

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