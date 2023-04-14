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В мире

"Актуальный репортаж": противники УПЦ стали захватывать православные церкви на Украине

"Актуальный репортаж": противники УПЦ стали захватывать православные церкви на Украине

Православные украинцы встали на защиту храма в Хмельницкой области

Служба состоялась в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье

Прихожан семи церквей УПЦ в Хмельницкой области лишили права пользоваться храмами

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Прихожане канонической УПЦ провели ночь у Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерской лавре десятки верующих собрались на площади перед собором

Правозащитники в Германии обратились к Папе Римскому с просьбой защитить православных на Украине. Дело в том, что гонения на УПЦ устраивают не только в Киево-Печерской лавре – храмы захватывают силой в Ивано-Франковске, Львове, Хмельницком. А в Тернопольской области храм УПЦ сожгли.

Кроме того, священников стали задерживать под вымышленными предлогами. Аналитики полагают, что не последнюю роль тут играет сближение Украины с Польшей, где большинство населения – католики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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