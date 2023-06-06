Призыв оставить Киево-Печерскую лавру не имеет юридических последствий – УПЦ

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Заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко о необходимости оставить Киево-Печерскую лавру не имеют юридических последствий, сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент.

Он отметил, что слова главы Минкультуры противоречат действиям ведомства. Он также напомнил, что Ткаченко заявил о подписании акта приема передачи имущества Лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт.

"Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут", – цитирует митрополита РИА Новости.

Ранее комиссия Минкультуры Украины закончила работу в Киево-Печерской лавре. Монахов Украинской православной церкви обязали покинуть обитель в трехдневный срок.

Глава украинского ведомства Александр Ткаченко отметил, что всего было проверено 79 объектов лавры. По его словам, были допущены самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников и строительство новых зданий на территории Заповедника.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предложил ликвидировать Украинскую православную церковь. Он обвинил УПЦ в эскалации и нежелании идти на диалог и заявил, что в стране должна быть только одна каноническая церковь.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны были покинуть монастырь. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Позднее стало известно, что украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения иска религиозных деятелей против решения властей Украины о расторжении договора об аренде объектов обители.

Священник Киево-Печерской лавры причастил прихожан через ограду