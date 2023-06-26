В РПЦ сообщили, что обеспокоены возможным вывозом святынь Киево-Печерской лавры в Европу

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Русская православная церковь (РПЦ) обеспокоена информацией СВР о возможном вывозе властями Украины святынь и мощей из Киево-Печерской лавры в Европу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Церкви.

В РПЦ призывают дать верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) убедиться в сохранности святынь, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Ценности лавры – это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры. В целях безопасности их передадут в музеи Италии, Франции, Германии и Ватикана.

До этого монахов УПЦ обязали покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок. Глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко заявил, что в ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд нарушений, в том числе самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников и строительство новых зданий на территории Заповедника.

Имущество Киево-Печерской лавры официально перешло в пользование заповеднику