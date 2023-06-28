Зеленский внес в Раду проект о праздновании на Украине Рождества 25 декабря

Фото: ТАСС/DPA

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о переносе празднования Рождества на 25 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

В свою очередь, День защитников и защитниц Украины, который традиционно отмечался 14 октября, теперь предлагают праздновать 1 октября. Также предусматривается перенос Дня украинской государственности – с 28 на 15 июля.

Политолог Юрий Светов объяснил, что решение Зеленского можно объяснить его желанием видеть Украину частью Европы. По мнению эксперта, такие изменения направлены на то, чтобы "приучить" граждан.

"Посмотрите, какую истошную реакцию у них вызывает словосочетание "русский мир". 1,5 тысячи городов и населенных пунктов хотят переименовать. Запорожье хотят переименовать, чтобы изжить "русский имперский дух", – подчеркнул политолог.

Светов считает, что украинская власть пытается отобрать у Русской православной церкви ее многовековые права. Зеленский старается избавиться от всего, что обеспечивает единство украинцев с русскими, добавил он. По его мнению, на Украине прикладывают большие усилия, чтобы разорвать все связи.

Ключевые даты меняются для того, чтобы исказить память народа, резюмировал эксперт.

Ранее руководство раскольнической Православной церкви Украины приняло решение перейти на новоюлианский календарь. По нему Рождество празднуется 25 декабря, а не 7 января.

Инициативу поддержали все епископы, против выступил только один из них, еще один воздержался.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перенос Рождества безумием и вакханалией. Он не исключил, что в дальнейшем Украина сменит официальный язык на американский, и предложил дождаться этого момента.



Православные украинцы встали на защиту храма в Хмельницкой области