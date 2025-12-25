25 декабря, 20:12Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он пояснил, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее МЧС предупредило, что в ночь на пятницу, 26 декабря, и утром этого же дня в Москве ожидается снегопад. Также в отдельных районах города прогнозировалась метель.
Вместе с этим сообщалось, что наземные службы аэропорта Жуковский были приведены в повышенную готовность. Аэропорты Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме.