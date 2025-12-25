Самолет рейса Петербург – Якутск приземлился во Внуково из-за неисправности

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Якутск, приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, инцидент произошел 24 декабря. Посадка самолета авиакомпании "Якутия" прошла успешно. В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна.

"Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров указанного рейса", – уточнили в ведомстве.

Ранее четыре самолета из России сели на запасном аэродроме в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана. Речь идет о рейсах HY9608, SU1876, HY9638 и A47055. Кроме того, в Самарканде приземлился рейс С6317 Стамбул – Наманган из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.