Четыре рейса из России сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Четыре рейса из России приземлились на запасном аэродроме в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.

Уточняется, что в Самарканде сели рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие из Москвы в Бухару, рейс HY9638 Санкт-Петербург – Ургенч и рейс A47055 Москва – Термез. Кроме того, на запасной аэродром направили рейс С6317 Стамбул – Наманган. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров.

Ранее самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем. Посадка произошла после того, как командир авиасудна заметил разницу в показаниях топлива, уточнили в "Уральских авиалиниях".

До этого на борту самолета Airbus A321N, который следовал из Алма-Аты в Астану, выявили задымление. После этого экипаж подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета.