Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 07:20

Транспорт

Четыре рейса из России сели в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Четыре рейса из России приземлились на запасном аэродроме в Самарканде из-за тумана в аэропортах Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.

Уточняется, что в Самарканде сели рейсы HY9608 и SU1876, следовавшие из Москвы в Бухару, рейс HY9638 Санкт-Петербург – Ургенч и рейс A47055 Москва – Термез. Кроме того, на запасной аэродром направили рейс С6317 Стамбул – Наманган. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров.

Ранее самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем. Посадка произошла после того, как командир авиасудна заметил разницу в показаниях топлива, уточнили в "Уральских авиалиниях".

До этого на борту самолета Airbus A321N, который следовал из Алма-Аты в Астану, выявили задымление. После этого экипаж подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт вылета.

Певец Алексей Глызин помог экипажу самолета справиться с буйной пассажиркой

Читайте также


транспорт

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика