Самолет рейса Дубай – Екатеринбург экстренно сел в Ашхабаде

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет, который летел из Дубая в Екатеринбург, экстренно сел в Ашхабаде с выключенным двигателем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

По данным авиакомпании, посадка произошла после того, как командир воздушного судна выявил разницу в показаниях топлива.

"Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, он выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме", – пояснил авиаперевозчик.

В настоящее время для пассажиров готовится резервный борт, который доставит их в Екатеринбург. На время ожидания вылета им будут предоставлены все необходимые услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП-82).

Ранее сообщалось, что на борту самолета Airbus A321N, который следовал из Алма-Аты в Астану, было выявлено задымление. В связи со случившимся экипаж принял решение подать сигнал бедствия. В результате воздушное судно вернулось в аэропорт, из которого вылетело. Предварительно, никто не пострадал.