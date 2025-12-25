Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Жуковский возобновил работу, сняв временные ограничения на полеты. Он вновь принимает и отправляет рейсы, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия мер на запасной аэродром ушли два самолета.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы гавани приняли все необходимы действия для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Жуковском вводились вечером 25 декабря. Они были необходимы для безопасности авиарейсов.

Между тем Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль в период с 01:00 до 07:00. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после детального анализа текущей обстановки на Ближнем Востоке и согласовано со всеми заинтересованными ведомствами.

