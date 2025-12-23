Проверки таксистов-нелегалов усилены у аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Около аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский усилены проверки таксистов-нелегалов, сообщила пресс-служба подмосковного министерства транспорта.

По данным ведомства, за 2025 год возле аэропортов удалось предотвратить работу 350 нелегальных перевозчиков в таксомоторной сфере и выявить порядка 1 450 нарушений.

"Число нелегальных перевозчиков в такси на территории аэропортов стало значительно ниже: на 37% по сравнению с прошлым годом", – цитирует пресс-служба министра транспорта Марата Сибатулина.

По его словам, мероприятия для предотвращения работы нелегальных таксистов проводятся у воздушных гаваней на ежедневной основе. Благодаря этому пассажиры не будут обращаться к "зазывалам", а воспользуются услугами официальных перевозчиков.

Ранее в Подмосковье вступил в силу закон о штрафах таксистам-нелегалам. За предложение услуг такси вне специально отведенных для этого мест граждане могут получить штраф в 5 тысяч рублей, для должностных лиц наказание составит 20 тысяч рублей, а для юридических – 50 тысяч рублей. Предложения "зазывал" незаконны, поскольку они зачастую завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги, а толпы таксистов у выхода из аэропорта не только портят впечатление, но и мешают потоку людей.

